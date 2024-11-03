Израиль ликвидировал боевика "Хезболлы", отвечавшего за ракетные обстрелы

Именно его подразделение первым обстреляло Израиль 8 октября 2023 года.

Израильские военные ликвидировали командира ракетного подразделения группировки "Хезболла" Джафара Хадера Фаура на юге Ливана.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Военные заявили, что аур был ликвидирован в районе Джоуайя на юге Ливана благодаря слаженным действиям Северного командования и Воздушных сил Израиля.

Кроме того, был ликвидирован командир подразделения беспилотников группировки.

Ликвидированный Фаур отвечал за обстрелы ракетами и беспилотниками севера Израиля из восточного Ливана.

Именно его подразделение первым обстреляло Израиль 8 октября 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Израильский удар нанес ущерб производству баллистических ракет в Иране.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия передала Ирану разведданные за несколько часов до атаки Израиля.

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