Израиль ликвидировал боевика "Хезболлы", отвечавшего за ракетные обстрелы

Именно его подразделение первым обстреляло Израиль 8 октября 2023 года.
Израильские военные ликвидировали командира ракетного подразделения группировки "Хезболла" Джафара Хадера Фаура на юге Ливана.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Военные заявили, что аур был ликвидирован в районе Джоуайя на юге Ливана благодаря слаженным действиям Северного командования и Воздушных сил Израиля.
Кроме того, был ликвидирован командир подразделения беспилотников группировки.
Ликвидированный Фаур отвечал за обстрелы ракетами и беспилотниками севера Израиля из восточного Ливана.
Именно его подразделение первым обстреляло Израиль 8 октября 2023 года.
Напомним, ранее сообщалось, что Израильский удар нанес ущерб производству баллистических ракет в Иране.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия передала Ирану разведданные за несколько часов до атаки Израиля.
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