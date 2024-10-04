Израиль ликвидировал боевика, занимавшегося изготовлением ракет для "Хезболлы"

Армия Израиля ликвидировала в Ливане одного из руководителей террористической группировки "Хезболла", занимавшегося производством высокоточных управляемых ракет.

Об этом информирует Telegram -канал ЦАХАЛ.

В сообщении указывается, что израильские военные были ликвидированы в районе Бейрута Махмуда Юсефа Аниси. Удар по местоположению боевика был нанесен с использованием разведданных.

Военные Израиля заявили, что ликвидирован был один из руководителей компании, производившей технологическое оружие для боевиков "Хезболла".

Сообщается, что ликвидированный террорист присоединился к группировке "Хезболла" 15 лет назад и являлся экспертом в области машиностроения, чем усилил развитие боевиков в военной сфере.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по столице Ливана.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль нанес удар по российской авиабазе в Сирии.

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