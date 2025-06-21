Израиль ликвидировал двух высокопоставленных чиновников Ирана, причастных к ХАМАС и Хезболле

Самолет ВВС Израиля / © AFP

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В ночь на 21 июня Израиль во время воздушных ударов по территории Ирана ликвидировал двух высокопоставленных военных чиновников, которые занимались поддержкой и финансированием террористических организаций ХАМАС и Хезболла.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на израильского военного чиновника.

По его словам, в результате обстрела квартиры в городе Кум, что в центральном Иране, был убит Саид Изади, руководитель Палестинского корпуса Аль-Кудс — иностранного отделения Корпуса стражей Исламской революции.

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Израильские военные заявили, что Изади сыграл ключевую роль в финансировании и вооружении ХАМАС перед его нападением на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибло 1200 человек, преимущественно гражданских.

Чиновник также сообщил, что в результате удара был ликвидирован Бехнам Шахрияри, еще один высокопоставленный чиновник сил Аль-Кудс, ответственный за финансирование ливанского ополчения Хезболла.

Что известно о конфликте между Израилем и Ираном

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке начался 13 июня после того, как Израиль нанес серию предрассветных ударов по Ирану. Эта операция, по словам израильской стороны, была направлена на то, чтобы помешать Ирану разработать собственное ядерное оружие.

Иран быстро ответил ракетными атаками и атаками беспилотников, начав эскалацию взаимных воздушных ударов, которые продолжаются уже девятый день.

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По сообщениям государственных СМИ, в Иране с начала боевых действий в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 430 человек, а 3500 получили ранения. В Израиле в результате иранских ударов погибли по меньшей мере 25 человек, а сотни получили ранения.

Напомним, в ночь на 21 июня Израиль нанес удары по десяткам целей в Иране, среди которых — ядерный объект в Исфагане.