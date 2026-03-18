Израиль ликвидировал еще одного топ-чиновника Ирана и объявил "новый уровень войны"

Флаг Израиля / © pixabay.com

В Израиле заявили о ликвидации министра разведки Ирана. Кроме того, анонсировали «сюрпризы на фронтах».

Об этом пишет Clash Report.

По данным израильской стороны, ликвидирован Эсмаил Хатиб, министр разведки Ирана.

Также в Израиле сегодня анонсировали «сюрпризы на всех фронтах». Они выведут войну на новый уровень.

"Мы уполномочили Армию обороны Израиля ликвидировать любого иранского чиновника после того, как "круг цели" будет закрыт, без необходимости дополнительного одобрения", - отметил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Иран уже вторую ночь подряд атакует посольство США в Багдаде, выпуская ракеты и ударные беспилотники по дипломатическому комплексу. Часть дронов и ракет сбили системы ПВО, но есть повреждения вблизи места, где расположены представительства США. По данным источников атаки стали очередной эскалацией напряженности в регионе. Пока нет подтвержденных сведений о жертвах, а ситуация с последствиями уточняется. В ответ США приказали всем дипломатическим миссиям безотлагательно пересмотреть меры безопасности из-за угрозы нападений.

Также Ираном был нанесен баллистический ракетный удар по центральной части Израиля в пригороде Тель-Авива. Погибли люди, есть разрушение инфраструктуры. Информация о пострадавших и деталях последствий продолжает уточняться.