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Израиль ликвидировал командира спецназа ХАМАС: он возглавлял нападение Газы (видео)

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Израиль ликвидировал командира спецназа ХАМАС: он возглавлял нападение Газы (видео)

Военные Израиля / Фото: Associated Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала командира спецназа ХАМАС Али Кади.

Али Кади возглавлял смертельную атаку на юг Израиля на прошлой неделе. Он был ликвидирован ударом беспилотника.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Израиля.

Операцию по ликвидации Али Кади, командира роты так называемого подразделения "Нухба" ("Наджаба"), провели разведывательные службы Шин Бет и Управление военной разведки.

Отмечается, что в 2005 году Али был арестован после похищения и убийства израильтян и возвращен в рамках соглашения Гилада Шалита в 2011 году.

Ликвидация топ-боевиков ХАМАСа

Армия обороны Израиля, вероятно, ликвидировала одного из основателей террористической группировки ХАМАС Абу Усама. Его уничтожили в Нусейрате в центральной части сектора Газа.

Впоследствии стало известно, что ЦАХАЛ также ликвидировал высокопоставленного члена террористической группы ХАМАС Мурада Абу Мурада во время ночного авиаудара по сектору Газа.

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Дата публикации
Просмотры
546
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