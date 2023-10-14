Израиль ликвидировал командира спецназа ХАМАС: он возглавлял нападение Газы (видео)

Али Кади возглавлял смертельную атаку на юг Израиля на прошлой неделе. Он был ликвидирован ударом беспилотника.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Израиля.

Операцию по ликвидации Али Кади, командира роты так называемого подразделения "Нухба" ("Наджаба"), провели разведывательные службы Шин Бет и Управление военной разведки.

Отмечается, что в 2005 году Али был арестован после похищения и убийства израильтян и возвращен в рамках соглашения Гилада Шалита в 2011 году.

כלי טיס של חיל-אוויר, בהכוונה מודיעינית של שב"כ ואמ"ן, חיסלו אתי בכוח הנח'בה של ארגון הטרור חמאס, שהוביל מתקפת טרור ביישובי עט אחרון. בשנת 2005 עלי נעצר בעקבות חטיפה ורצח של ישראלים והוחזר כחלקל ט. pic.twitter.com/BpfqdxEUeT — Israeli Air Force (@IAFsite) Октябрь 14, 2023

Ликвидация топ-боевиков ХАМАСа

Армия обороны Израиля, вероятно, ликвидировала одного из основателей террористической группировки ХАМАС Абу Усама. Его уничтожили в Нусейрате в центральной части сектора Газа.

Впоследствии стало известно, что ЦАХАЛ также ликвидировал высокопоставленного члена террористической группы ХАМАС Мурада Абу Мурада во время ночного авиаудара по сектору Газа.

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