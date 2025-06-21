Израиль ликвидировал командира Воздушных сил Ирана: что о нем известно

Война Ирана и Израиля

Реклама

Вчера, 20 июня, армия обороны Израиля ликвидировала командира второй дивизии беспилотных летательных аппаратов Воздушных сил Корпуса стражей исламской революции. Речь идет об Амине Фор Джодаче.

Об этом сообщает ЦАХАЛ.

Как отметили израильские военные, в рамках своих обязанностей Амин Фор Джодачи способствовал сотням запусков беспилотных летательных аппаратов в направлении территории Израиля из района Ахваз на юго-западе Ирана.

Реклама

«После ликвидации Тахара Фор, командира дивизии беспилотных летательных аппаратов Воздушных сил Корпуса стражей исламской революции, 13 июня 2025 года, Джодачи взял на себя центральную роль в деятельности штаба», — говорится в сообщении.

Напомним, ночью против 21 июня Израиль совершил новую волну ракетных атак по Ирану. Они ориентированы на инфраструктуру для хранения и пуска ракет.

Взрывы произошли в нескольких иранских городах. В частности, они зафиксированы в центральном иранском городе Исфахан, где расположен самый большой в стране ядерный исследовательский комплекс. Кроме того, громко было в городе Кум, расположенном вблизи секретного иранского завода по обогащению топлива Фордо.