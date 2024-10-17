Израиль ликвидировал нового лидера террористов ХАМАСа: смерть Синвара подтвердила экспертиза

Новый лидер ХАМАСа и организатор резни 7 октября прошлого года в Израиле Яхья Синвар, был ликвидирован израильскими военными в секторе Газа в среду, 16 октября.

Об этом сообщил ЦАХАЛ.

"В ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы три террориста. Армия обороны Израиля и служба безопасности Шин-Бет проверяют вероятность того, что одним из террористов был Яхья Синвар. На данном этапе личность террористов не может быть подтверждена", – говорится в первом сообщении о ликвидации лидера террористов.

По информации, полученной журналистами CNN, тело Синвара было обнаружено в развалинах здания в Рафахе на юге Газы, разрушенного в среду вечером в результате попадания танкового снаряда.

Израиль подтвердил личность ликвидированного главаря террористов после проведения ДНК-тестов и стоматологической экспертизы с использованием медицинских записей, сделанных во время пребывания Синвара в израильской тюрьме.

Как сообщило издание The Times of Israel, Яхья Синвар не был объектом атаки израильских военных, и его ликвидация стала удачной случайностью. Тела Синвара и еще двух террористов солдаты обнаружили только в четверг утром, когда осматривали развалины здания.

Заметив внешнее сходство одного из убитых террористов с Синваром, военные отправили на экспертизу часть его пальца, чтобы ускорить идентификацию. Тела всех ликвидированных террористов были извлечены из-под завалов и доставлены в Израиль позднее в четверг, после того как руины были разминированы.

Еще до официального подтверждения ликвидации Яхьи Синвара в социальных сетях появились фотографии, на которых изображено тело мужчины с вероятно смертельной травмой головы, который похож на Синвара.

Напомним, в августе террористическая группировка ХАМАС объявила своим новым лидером Яхью Синвара вместо Исмаила Гании, ликвидированного в столице Ирана. Новый главарь боевиков был "архитектором" нападения на Израиль 7 октября.

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