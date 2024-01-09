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Израиль ликвидировал одного из командующих "Хезболлы": детали операции

Израиль ликвидировал одного из командующих "Хезболлы": детали операции

ЦАХАЛ / Фото: Associated Press

Али Хоссейн Барджи руководил многочисленными операциями против Израиля.

Военные ЦАХАЛа ликвидировали одного из командующих "Хезболлы". Цель была поражена посредством авиации.

Об этом написал пресс-секретарь ЦАХАЛа, контрадмирал Даниэль Хагари в X (Twitter).

"Сегодня Армия обороны Израиля уничтожила Али Хоссейна Барджи, командующего воздушным подразделением "Хезболлы" в южном Ливане", – написал Хагари.

Отмечается, что Барджи руководил десятками операций с использованием взрывчатки и дронов против Израиля и сил ЦАХАЛа, а также атаковал командный штаб на севере раньше того же дня.

Напомним, Израиль переходит в новую фазу войны в Секторе Газы.

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