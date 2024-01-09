Израиль ликвидировал одного из командующих "Хезболлы": детали операции

Военные ЦАХАЛа ликвидировали одного из командующих "Хезболлы". Цель была поражена посредством авиации.

Об этом написал пресс-секретарь ЦАХАЛа, контрадмирал Даниэль Хагари в X (Twitter).

"Сегодня Армия обороны Израиля уничтожила Али Хоссейна Барджи, командующего воздушным подразделением "Хезболлы" в южном Ливане", – написал Хагари.

Отмечается, что Барджи руководил десятками операций с использованием взрывчатки и дронов против Израиля и сил ЦАХАЛа, а также атаковал командный штаб на севере раньше того же дня.

היום צה"ל חיסל באמצעות כלי טיס של חיל האוויר את עלי חסין ברגי לבנון ביחידה האווירית של חיזבאללה עלי הוביל עשרות סוף כנגד ישראל וכוחות צה״ל, ואף את התקיפה של מפקדת פיקוד הצפון מוקדם יותר היום >> pic.twitter.com/0C5Sgbev7G — דובר צה״ל דניאל הגרי — Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) January 9, 2024

Напомним, Израиль переходит в новую фазу войны в Секторе Газы.

Читайте также: