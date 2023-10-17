Израиль ликвидировал одного из лидеров ХАМАС в секторе Газа: отвечал за заключенных

Один из лидеров ХАМАС отвечал за заключенных и руководил террористической деятельностью боевиков.

Один из ключевых руководителей палестинской радикальной организации ХАМАС в Секторе Газа был ликвидирован израильскими военными. По зданию, где он находился, была запущена ракета.

Об этом сообщили в совместном заявлении Армии обороны Израиля и Службы безопасности страны.

Как отмечается, израильские военные уничтожили одного из лидеров ХАМАС Усаму Мазини. Он, в частности, отвечал за заключенных и руководил террористической деятельностью боевиков. По зданию, в котором он находился, запустили ракету.

Напомним, что Израиль обвинил ХАМАС в ударе по колонне бежавших на юг жителей Газы.

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