Израиль ликвидировал одного из основателей ХАМАС — СМИ

На территории Сектора Газа ЦАХАЛ, вероятно, был ликвидирован одним из основателей террористического ХАМАСа.

Армия обороны Израиля, вероятно, ликвидировала одного из основателей террористической группировки ХАМАС Абу Усама.

Об этом сообщают "Новости Израиля".

Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что в Нусейрате в центральной части Сектора Газа был ликвидирован Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама). Он считается одним из основателей ХАМАСа.

Следует отметить, что большинство основателей террористической группировки "умерли" или тоже были ликвидированы:

шейх Ахмад Ясин (ликвидирован в марте 2004-го);

его помощник Абд аль-Азиз Рантиси (ликвидирован в апреле 2004-го);

шейх Салах Шхаде (ликвидирован в июле 2002-го);

Ибрагим аль-Язур, Нашар (позже ставший мэром Рафаха);

Абд аль-Фаттах Духан (ликвидирован в октябре 2023-го);

Мухаммад Хасан Шама (умер в июне 2011-го).

Война в Израиле: последние новости

Ночью против 11 октября Израиль нанес удары по 70 целям в Секторе Газы. Израильские военные также сообщают, что нанесли удары по инфраструктуре, используемой террористической организацией "Исламский джихад".

Кроме того, сегодня, 11 октября, армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в Хан-Юнисе здание военного командира боевиков ХАМАСа Мохаммеда Дейфа В результате удара погибли его отец, брат, дети и другие родственники, а точное местонахождение самого Дейфа неизвестно.

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