Израиль ликвидировал "правую руку" Хаменеи: о ком идет речь
Лариджани, погибший в результате авиаудара Израиля по Ирану, был «правой» рукой ликвидированного верховного лидера страны Хаменеи.
Израиль ликвидировал очередного высокопоставленного чиновника Ирана. Речь об Али Лариджане — секретаре Совета национальной безопасности Ирана.
Об этом пишет The Times of Israel.
Как детализировал министр обороны Израиля Израэль Кац, Лариджани погиб в результате авиаудара Израиля в Иране минувшей ночью. Армия обороны Израиля подтвердила нападение на Лариджане.
ЦАХАЛ также заявлял, что в результате отдельного удара был убит командир военизированных сил Басидж Голамрез Солеймани .
«Лариджани и командир Басидж были ликвидированы за одну ночь и присоединились к руководителю программы уничтожения Хаменеи и всем ликвидированным членам оси зла в глубинах ада», – отметил Кац.
Что известно о Лариджане
Али Лариджани – опытный иранский деятель, родившийся во влиятельной политической семье страны. После смерти Али Хаменеи стал одной из ключевых фигур власти и силовых структур Ирана. В разные годы Лариджани:
был одним из первых членов Корпуса стражей Исламской революции,
участвовал в ядерных переговорах;
возглавлял государственное телевидение;
занимался внутренней политикой безопасности, в том числе подавлением протестов.
Напомним, новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи чудом выжил во время ракетного удара — через несколько минут до взрыва вышел во двор и не находился в бункере. В результате атаки его семья погибла, ведь ракеты попали непосредственно в здание. По данным СМИ, удар был направлен на полное уничтожение руководства, и его спас только случай.
После атаки политика могли тайно эвакуировать в Москву для лечения. Точных данных о том, жив ли он и в каком состоянии находится, нет. Несмотря на это, иранские власти заявляют, что он "контролирует ситуацию" и даже передал ответные угрозы мести.