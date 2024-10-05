Израиль ликвидировал преемника убитого главаря "Хезболлы" — источники Al-Arabiya

Израильская авиация нанесла массированный удар по южным пригородам Бейрута, где, вероятно, был бункер Сафиеддина.

В результате удара израильской авиации по Бейруту в ночь на 4 октября был уничтожен новый лидер террористической группировки "Хезболла" Хашема Сафиеддина, который был двоюродным братом убитого ранее Хасана Насраллы.

Об этом сообщили телеканалу Al Arabiya несколько информированных источников.

По их данным, Израиль нанес массированный удар по южным пригородам Бейрута, где, вероятно, был бункер Сафиеддина.

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Источники Al Arabia утверждают, что место укрытия Хашема Сафиеддина было расположено на большой глубине, однако израильские самолеты сбросили 73 тонны бомб на укрытие.

Вместе с Сафиеддином погибли его помощники и полевые командиры Хезболлы. В бункере якобы находился также глава разведки террористической группировки по прозвищу "Мортада".

Источники утверждают, что ни у кого не было никаких шансов выжить во время атаки, к смерти могло привести как обвал бункера, так и утечка газов, приводящих к удушью.

Источник в ливанских службах безопасности подтвердил ранее, что контакт с новым лидером "Хезболла" Хашемом Сафиеддином был прерван в пятницу.

Что известно о Хашеме Сафиеддине

Двоюродный брат Насраллы Хашем Сафиеддин был очень похож на него внешне, но был более экстремальным.

Его называют важным звеном между "Хезболлой" и Ираном, поскольку у него были смешанные отношения с лицами, принимающими решение в Тегеране: сын Хашема Сафиеддина женился на дочери генерала КСИР Касема Сулеймани, а его брат Абдулла является представителем "Хезболлы" в Тегеране.

С 2017 года Вашингтон признал Хашема Сафиеддина международным террористом.

Напомним, ранее сообщалось, что израильская армия ликвидировала в Ливане одного из руководителей террористической группировки "Хезболла", занимавшегося производством высокоточных управляемых ракет.

Ответ на массированную атаку: нанесет ли Израиль удар по ядерным объектам Ирана?

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