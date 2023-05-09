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Израиль ликвидировал трех командиров "Исламского джихада" во время ударов по сектору Газа

Израиль ликвидировал трех командиров "Исламского джихада" во время ударов по сектору Газа

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Израиль ликвидировал трех командиров "Исламского джихада" во время ударов по сектору Газа

Израиль ликвидировал трех командиров "Исламского джихада". / Фото: Пресс-служба Армии обороны Израиля

В "Исламском джихаде" подтвердили гибель этих людей и пообещали принять ответные меры.

Военные Израиля заявили о ликвидации трех командиров "Исламского джихада" в результате авиаударов по сектору Газа во время операции "Щит и стрела". Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что еще 12 человек погибли в результате авиаударов.

Об этом сообщает Israel Hayom со ссылкой на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"На этом этапе мы достигли наших целей, мы нанесли удары, где было необходимо, и если потребуется, мы нарастим атаки. Мы готовы к любому сценарию", — заявил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

Отмечается, что ликвидированные командиры "Исламского джихада" ответственны за недавний ракетный обстрел Израиля, когда в сторону южан было выпущено более 100 снарядов.

Некоторые СМИ также сообщали, что кроме командиров погибли их жены и дети.

В частности, был убит командующий группировкой в северной части сектора Газа и командир, ответственный за активность "Исламского джихада" на Западном берегу реки Иордан.

В "Исламском джихаде" подтвердили гибель этих людей и пообещали принять ответные меры.

В целом, по данным региональных СМИ, из-за роста напряженности с января погибли более 100 палестинцев и, по меньшей мере, 19 израильтян.

Напомним, во время "парада Победы" в Москве 9 мая случился казус — Путин испугался "хлопка", а это был внезапно и громко заигравший барабан.

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Дата публикации
Просмотры
341
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