Израиль меняет тактику в Газе после консультаций с США: как теперь будет воевать ЦАХАЛ

США проводят переговоры и консультации с Израилем по поводу конфликта на Ближнем Востоке.

Армия Израиля, вероятно, после консультаций с США усовершенствовала свой план по ХАМАС и изменит тактику.

Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на анонимного чиновника администрации Байдена.

Отмечается, что Израиль значительно усовершенствовал первоначальный план операции на территории Газы после переговоров с США. По информации чиновника, США задают ЦАХАЛу сложные вопросы и требуют ясности целей в связи с ростом жертв среди населения.

Администрация Джо Байдена ожидает уменьшения количества воздушных налетов на Газу "по сравнению с тем, что мы уже видели". Теперь ЦАХАЛ делает акцент на наземной операции, уничтожая подземные тоннели ХАМАС.

При этом Соединенные Штаты не склоняют к прекращению огня. Там считают, что это произойдет тогда, когда израильтяне будут чувствовать себя в безопасности и будут гарантировать, что что-то подобное не повторится.

В то же время США просят Израиль применять "гуманитарные паузы", а также соблюдать нормы международного гуманитарного права. Администрация достаточно прямолинейна в дискуссиях, добавил анонимный американский чиновник.

Напомним, в последнее время Израиль активизировался в своем противодействии палестинским и ливанским боевикам. Операция в Газе продолжается и на земле, и в подземных туннелях, а истребители ЦАХАЛа атакуют объекты "Хезболлы". ТСН.ua собрал все, что известно об операции Израиля на территории Газы.

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