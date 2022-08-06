Израиль мобилизует 25 тыс. резервистов на фоне ситуации вокруг сектора Газа

После обстрелов из сектора Газа Израиль привлекает резервистов.
В Израиле обьявили мобилизацию 25 тыс. резервистов для содействия Армии обороны в секторе Газа.
Об этом заявил глава Минобороны Израиля Бени Ганц, пишет DW.
"Министр обороны Бени Ганц утвердил проект постановления о привлечении до 25 тыс. резервистов в этой операции. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала призыв резервистов для Южного командования, сил ПВО, а также командование тыла армии", — говорится в сообщении.
В пятницу, 5 августа, по территории Израиля выпущены десятки ракет с территории Сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее, в ответ на предварительный обстрел со стороны палестинцев, вооруженные силы страны объявили о начале операции "Рассвет", в ходе которой нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа.
"Всего за 2 часа сегодня вечером из Газы в сторону Израиля выпущена 71 ракета. Девять из этих ракет упали внутри сектора Газа", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
В ночь с 5 на 6 августа в южных и центральных районах страны сработали системы оповещения об угрозе воздушного удара. Несколько ракет были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
Напомним, территорию Израиля вечером 5 августа атаковали ракетами из сектора Газа. Впоследствии в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали наносить авиаудары по объектам палестинского "Исламского джихада" в секторе Газа.
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