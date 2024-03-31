Израиль может использовать данные разведки США для новых ударов по Сектору Газа — WSJ

После нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля американская и израильская стороны расширили обмен разведывательными данными.

Израиль может использовать американские разведывательные данные для новых ударов по сектору Газа, жертвами которых станут гражданские жители.

Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники издания утверждают, что в Вашингтоне озабочены низким уровнем независимого контроля использования разведданных США. В частности, нет уверенности, что данные американской разведки не приводят к ударам израильской армии, в результате которых гибнут мирные жители Сектора Газа и разрушается гражданская инфраструктура.

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Издание напоминает, что после нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября прошлого года американская и израильская стороны расширили обмен разведывательными данными. В частности, американцы дают доступ к трансляции видео с разведывательных дронов, работающих над Сектором Газа, в режиме реального времени.

В то же время, источники уточняют, что информация, которую Вашингтон раскрывает для Израиля, не должна служить для боевых операций, а для освобождения заложников и мониторинга деятельности террористических группировок вблизи границ Сектора Газа.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что Белый дом тайно санкционировал передачу Израилю бомб и истребителей на миллиарды долларов.

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