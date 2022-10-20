Израиль может изменить позицию и поставить Украине необходимое оружие – NYT

Из Сирии в Украину было передислоцировано также несколько российских командующих.

Россия недавно опрокинула важную военную технику и войска из Сирии, базирующиеся на Ближнем Востоке. Из-за этого Израиль, сопротивлявшийся отправке противовоздушной обороны в Украину из-за страха разозлить Москву, может изменить позицию.

Об этом информируют три высокопоставленных чиновника на условиях анонимности, пишет The New York Times.

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"Россия недавно передислоцировала важную военную технику и войска из Сирии, по словам трех высокопоставленных чиновников, базирующихся на Ближнем Востоке, подчеркивая, как ее неудачное вторжение в Украину ослабило влияние Москвы в других странах и устранило одно из нескольких препятствий для поддержки Израилем Украины", – говорится в сообщении информационного агентства.

Высокопоставленные должностные лица по-разному оценили количество выведенных войск : двое из них назвали два батальона, или от 1200 до 1600 солдат, а другой сказал, что гораздо больше. Но все они согласились с тем, что численность боевых подразделений была сокращена. Кроме этого, по данным и израильского чиновника, из Сирии было передислоцировано в Украину несколько российских командующих. Сейчас российское военное руководство в Москве стало менее вовлеченным в повседневное управление операциями в Сирии, в том числе в военной координации с Израилем.

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Израиль отказывается поставлять вооружение в Украину

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Израиль воздерживался от предоставления вооружения Киеву.

Ранее Киев просил Израиль поставить системы противовоздушной обороны, учитывая успех израильского "Железного купола", а также дальнобойные зенитные ракетные комплексы "Барак-8". Однако Израиль пока отказался от этого, не желая "провоцировать Россию".

Президент Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине, сказав, что "ошеломлен" этим.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 октября сообщил, что Киев официально зернется в Израиль с просьбой начать поставки систем противовоздушной обороны. Кулеба подчеркнул, что если политика Израиля состоит в противодействии Ирану, то сейчас самое время открыто поддерживать Украину.

Израиль не даст Украине оружие

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