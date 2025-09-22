Израиль может оказаться под санкциями большинства мира: эксперт о признании Палестины

Эксперт о признании Палестины / © Associated Press

Признание Палестины открывает геополитические процессы, которые могут завершиться санкциями против Израиля со стороны большинства мира.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

«Это только первые ласточки, ведь главная волна признаний будет завтра. И там и Франция и другие европейские страны. Поэтому мы будем свидетелями достаточно серьезного процесса признания Палестинского государства», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что этот шаг не будет оказывать немедленного влияния на прекращение оккупации.

«Это начало больших процессов, социальных и геополитических, в которых Израиль может оказаться под санкциями практически большей части света. Мы знаем, что о возможности санкций уже заявил Китай. Часть европейских стран также либо уже применила санкции, либо готовит их. Многое будет зависеть от действий Израиля. Пока он пытается остановить это наступление неизменной риторикой», — объяснил Семиволос.

По его словам, ситуация усложнится еще больше из-за приближения Генассамблеи ООН, где палестинский вопрос станет центральным.

«Мы уже слышали отчет комитета ООН, признавшего войну в Газе геноцидом палестинского народа. Поэтому впереди очень интересны процессы, которые не завершаются только формальным юридическим признанием Палестины», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно заявил о необходимости превратить страну в «супер-Спарту», фактически признав подготовку к санкциям и политическим потрясениям.

Семиволос провел параллели с историей Южной Африки.

Ответ может быть в опыте окончания апартеида. Тогда под давлением мира и санкций ЮАР отказалась от расистского режима. Приблизительно такой сценарий может ждать Израиль. Одно делать заявления, другое оказаться в условиях полной экономической и политической блокады. Многим в Израиле это не понравится. Но процесс только начинается, а вы уже хотите знать конец истории», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Австралия присоединилась к Великобритании и Канаде, признав Палестину независимым государством.

Мы ранее информировали, что Израиль подверг резкой критике решение Великобритании, Канады и Австралии признать государство Палестина.