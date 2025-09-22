- Дата публикации
Израиль может оказаться под санкциями большинства мира: эксперт о признании Палестины
Эксперт по Ближнему Востоку Игорь Семиволос считает, что признание Палестины станет началом масштабных геополитических изменений.
Признание Палестины открывает геополитические процессы, которые могут завершиться санкциями против Израиля со стороны большинства мира.
Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
«Это только первые ласточки, ведь главная волна признаний будет завтра. И там и Франция и другие европейские страны. Поэтому мы будем свидетелями достаточно серьезного процесса признания Палестинского государства», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что этот шаг не будет оказывать немедленного влияния на прекращение оккупации.
«Это начало больших процессов, социальных и геополитических, в которых Израиль может оказаться под санкциями практически большей части света. Мы знаем, что о возможности санкций уже заявил Китай. Часть европейских стран также либо уже применила санкции, либо готовит их. Многое будет зависеть от действий Израиля. Пока он пытается остановить это наступление неизменной риторикой», — объяснил Семиволос.
По его словам, ситуация усложнится еще больше из-за приближения Генассамблеи ООН, где палестинский вопрос станет центральным.
«Мы уже слышали отчет комитета ООН, признавшего войну в Газе геноцидом палестинского народа. Поэтому впереди очень интересны процессы, которые не завершаются только формальным юридическим признанием Палестины», — подчеркнул он.
Эксперт напомнил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно заявил о необходимости превратить страну в «супер-Спарту», фактически признав подготовку к санкциям и политическим потрясениям.
Семиволос провел параллели с историей Южной Африки.
Ответ может быть в опыте окончания апартеида. Тогда под давлением мира и санкций ЮАР отказалась от расистского режима. Приблизительно такой сценарий может ждать Израиль. Одно делать заявления, другое оказаться в условиях полной экономической и политической блокады. Многим в Израиле это не понравится. Но процесс только начинается, а вы уже хотите знать конец истории», — резюмировал он.
