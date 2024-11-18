Израиль может передать Украине российское оружие, захваченное в Газе и Ливане

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук поддержал предложение заместителя министра иностранных дел Шаррен Хаскель передать Украине захваченное израильскими военными российское оружие из Газы, Ливана и Иудеи и Самарии.

Об этом пишет издание The Times Of Israel.

"Я приветствую это предложение и надеюсь, что Государство Израиль его одобрит. Выработанное в России находящееся в руках террористических организаций оружие доказывает, что Россия поддерживает и поощряет Иран, Хезболлу, ХАМАС и всех тех, кто стремится убивать израильских граждан и солдат. Что еще предстоит, чтобы государство Израиль проснулось и осознало, что Россия действует агрессивно против Израиля за кулисами, через партнеров по оси зла, и что Украина и Израиль воюют с тем же врагом", — заявил Евгений Корнийчук.

Он выразил надежду, что власти одобрят передачу оружия. В то же время Израиль пока придерживается политики нейтралитета и воздерживается от поставок вооружения Украине, и изменений в этой позиции пока не видно.

Напомним, Израиль согласился предоставить Украине системы раннего оповещения о подлете дронов и ракет более года назад. Посол Израиля в Украине рассказал о недостатках системы раннего оповещения и какие ракеты она может не обнаружить.

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