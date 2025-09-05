Израиль может запретить въезд на свою территорию президенту Франции Макрону: какая причина

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в телефонном разговоре призвал своего французского коллегу Жана-Ноэля Барро отказаться от планов одностороннего признания Палестины.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Times of Israel.

Саар попросил Париж «пересмотреть инициативу Франции» по признанию палестинской государственности и подчеркнул, что Израиль ожидает от своих партнеров учета интересов безопасности.

«Израиль стремится к хорошим отношениям с Францией, но она должна уважать позицию Израиля в вопросах, имеющих ключевое значение для нашей безопасности и будущего», — подчеркнул дипломат.

Он также предупредил, что любой визит президента Франции Эмманюэля Макрона «нет смысла», если Париж продолжит реализацию своей инициативы, которая, по его словам, вредит интересам Израиля.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио осудили решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестинское государство.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что намерен признать государство Палестина. в сентябре, на Генеральной Ассамблее ООН.