Израиль на несколько дней отложил операцию в Секторе Газа: в чем причина

Израиль должен был начать наземную операцию в Cекторе Газа в эти выходные, однако отложил ее на несколько дней, в частности из-за неблагоприятной погоды.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в ЦАХАЛе.

Собеседники говорят, что облачная погода могла бы усложнить работу израильским пилотам и операторам дронов, поддерживающих наземную операцию с воздуха.

Израиль планирует задействовать в операции десятки тысяч солдат сухопутных войск, саперов, спецназовцев, танки, артиллерию и авиацию. Цель – ликвидировать высшее политическое и военное руководство ХАМАС, а также взять под контроль часть Cектора Газа.

Из-за подготовки к операции ЦАХАЛ призвал 1,1 миллиона палестинцев эвакуироваться на юг. В ООН считают, что невозможно провести подобную эвакуацию "без разрушительных гуманитарных последствий".

Напомним:

Утром, 7 октября, исламистская группировка ХАМАС начала наступление на территорию Израиля с территории Сектора Газа, уничтожив танк "Меркава" и захватив военную базу со значительным количеством бронетехники, полицейский участок. Боевики прорвались в города Сдерот, Ашкелон и некоторые другие близлежащие населенные пункты.

В первый день войны террористы захватили в плен более сотни израильтян и иностранных граждан, которых содержат в Секторе Газа.

Израильские военные вечером в субботу, 14 октября, заявили, что войска развернуты по всей стране, повышая оперативную готовность к следующим этапам войны, с предпочтением наземной операции.

В то же время отмечается, что спектр наступательных оперативных планов широк, они включают в себя комплексное и скоординированное наступление с воздуха, моря и суши.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан 13 октября заявил, что если армия Израиля продолжит блокаду Газы, то другие "движения сопротивления" могут открыть второй фронт в войне.

Как боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля — читайте в материале.

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