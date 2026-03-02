Израиль начал масштабную наступательную операцию против "Хезболлы": чего ожидать

ЦАХАЛ / © Associated Press

Армия обороны Израиля официально объявила о переходе от обороны к активному наступлению на территории Ливана. По словам военного руководства, кампания продлится минимум несколько дней.

Об этом пишет издание The Times of Israel.

Переход к наступлению

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что военные начали «наступательную кампанию» против террористической группировки «Хезболла». Это заявление прозвучало при оценке ситуации после масштабных ночных атак ракетами и беспилотниками, которые Хезболла выпустила по территории Израиля.

«Мы начали наступательную кампанию против „Хезболла“. Мы больше не просто держим оборону — теперь мы переходим в наступление», — подчеркнул Эяль Замир.

Стратегия «волнами» и продолжительные бои

Генерал предупредил, что Израиль должен быть готов к длительному противостоянию. По его оценкам, активная фаза боевых действий будет продолжаться «много дней».

Стратегия ЦАХАЛа предполагает сочетание высокой оборонной готовности с непрерывными наступательными действиями, которые будут совершаться волнами.

Текущая ситуация на фронте

Израиль уже реализовал несколько серий авиаударов по объектам «Хезболлы». Под огнем оказались цели в Бейруте и на юге Ливана. Эти действия стали прямым ответом на ночные обстрелы израильских городов.

В настоящее время армия находится в состоянии полной боевой готовности, ожидая дальнейшую эскалацию и готовя следующие этапы операции.

Почему ситуация обострилась

Нынешняя наступательная кампания Израиля стала ответом на одну из самых масштабных ночных атак со стороны Ливана. «Хезболла» применила комбинированный удар ракетами и дронами-камикадзе, целясь по северным и центральным районам Израиля.

Ситуация на израильско-ливанской границе остается напряженной уже длительное время, однако переход ЦАХАЛа к «наступлению волнами» свидетельствует об изменении стратегии — от сдерживания до попытки подорвать боевой потенциал группировки. Ранее международные посредники пытались по дипломатическому пути отодвинуть силы «Хезболлы» от границы, однако обстрелы израильской территории не прекращались.

Израиль ликвидировал лидера «Хезболлы» Раада

Напомним, саудовские медиа сообщают о вероятной гибели ключевого политика «Хезболлы» Мохаммада Раада в результате точечных ударов ЦАХАЛа. Армия Израиля подтвердила атаку на высокопоставленных чиновников группировки в Бейруте, но пока не называет имен.