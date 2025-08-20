Израиль начал наступление на город Газа: что известно

Силы ЦАХАЛ вошли в город Газа / © Пресс-служба Армии обороны Израиля

Армия обороны Израиля ( ЦАХАЛ ) начала первые этапы вторжения в город Газа, сообщил представитель ЦАХАЛа, бригадный генерал Эффи Дефрин, в среду, 20 августа.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Дефрин подтвердил, что израильские силы уже контролируют окрестности города. Он также отметил, что на этой неделе будет разослано около 60 тысяч писем о призыве на военную службу, а еще 20 тысяч позже.

Наступление происходит на фоне предложения ХАМАС по частичному соглашению, предусматривающему освобождение 10 живых заложников в обмен на 60-дневное прекращение огня. Посредниками выступают Египет и Катар. Израиль, со своей стороны, сохраняет двусмысленную позицию, заявляя, что стремится к полному освобождению всех заложников, но публично не отвергая предложения ХАМАС.

По данным The Times of Israel, ХАМАС согласился на новый план перемирия, который, по словам катарских официальных лиц, «почти идентичен» более раннему, разработанному при посредничестве США. Впрочем, Израиль пока официально не ответил на предложение. Ожидается, что начало наступления на Газу может быть использовано как рычаг давления на ХАМАС для достижения более широкого соглашения.

На фоне этих событий премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал ускорить операцию по захвату «последних оплот террористов». ЦАХАЛ также работает над тем, чтобы обеспечить безопасные маршруты для эвакуации мирных жителей и снабжения гуманитарной помощью, сообщает Al Jazeera.

Напомним, в Израиле назвали 5 стран, куда могут выселить палестинцев из Газы. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил CNN, что палестинцев могут принять Южный Судан, Сомали, Эфиопия, Ливия или Индонезия.