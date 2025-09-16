Израиль начал наземную операцию, чтобы захватить Газу

Израиль / © pixabay.com

После двух лет войны в секторе Газа конфликт переходит в новую фазу. Израильская армия в понедельник, 15 сентября, приступила к наземной операции, чтобы установить контроль над городом Газа.

Об этом пишет Axios со ссылкой на анонимных израильских чиновников.

По данным Министерства здравоохранения, контролируемого Хамасом, с начала войны погибли уже около 65 тысяч палестинцев, большинство из них - женщины и дети. Израиль в последние недели усилил авиаудары по Газе, уничтожая многоэтажки, которые, по его данным, использовали боевики.

Военные призвали около миллиона жителей покинуть город и переместиться на юг в "гуманитарные зоны". По сообщениям, около 300 тысяч человек уже уехали. Вечером после массированных бомбардировок в город вошли танки.

Израильские военные и разведчики предупреждали премьер-министра Биньямина Нетаньяху о рисках такой операции: больших потерях среди армии, опасности для заложников, невозможности окончательно ликвидировать Хамас и сложности от управления двумя миллионами жителей Газы.

Несмотря на это, израильское правительство приняло решение действовать. США выразили поддержку, но подчеркнули, что операция должна быть как можно короче.

Аналитики предупреждают: бои в Газе приведут к еще большему числу жертв среди гражданских и усугубит гуманитарную катастрофу. Международное сообщество призывает к прекращению огня, однако стороны настроены на продолжение войны.

