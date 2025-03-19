Израиль начал новую наземную операцию в секторе Газа - Reuters

Израильские военные заявили в среду, 19 марта, что их силы возобновили наземные операции в центральной и южной части сектора Газа. По информации представителей палестинского здравоохранения, в результате второго дня авиаударов погибли по меньшей мере 48 жителей сектора Газа.

Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что возобновление наземных операций произошло на следующий день после того, как Израиль нанес авиаудары по Газе, нарушив режим прекращения огня, который в основном соблюдался с января. В результате этих авиаударов погибло более 400 палестинцев.

Израильские военные заявили, что их операции расширили контроль Израиля над коридором Нецарим, который делит Газу пополам, чтобы создать буферную зону между севером и югом сектора.

В ХАМАС заявили, что Израиль нарушил соглашение и призвала посредников "взять на себя ответственность". По данным ООН, в результате израильского удара в среду, 19 марта, погиб иностранный сотрудник, по предварительной информации гражданин Болгарии, и были ранены пятеро рабочих на объекте ООН в центре города Газа. В результате удара число сотрудников ООН, убитых в Газе с 7 октября 2023 года, достигло по меньшей мере 280 человек.

Министерство здравоохранения Газы обвинило в этом ударе Израилю, но командование ЦАХАЛ заявило, что удар был нанесен по объекту ХАМАС, где были обнаружены приготовления к обстрелу израильской территории.

Госдепартамент США обвинил ХАМАС в возобновлении боевых действий. Представитель Госдепартамента добавил, что реакция ХАМАС "совершенно неприемлема" и что США поддерживают Израиль.

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возобновить бомбардировки вызвало протесты в Израиле, поскольку в секторе Газа по-прежнему удерживаются 59 заложников, причем 24 из них могут быть еще живы. Семьи заложников и оппоненты Нетаньяху обвиняют его в использовании войны в политических целях.

Возобновление военных действий также осудили некоторые западные страны, включая Францию ​​и Германию, а также Катар и Египет, которые выступали посредниками в переговорах о прекращении огня.

Напомним, после заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, началось освобождение израильских заложников и палестинских заключенных. В США ожидали, что обмен должен завершиться через 6 недель.

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