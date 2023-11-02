Израиль начал операцию по разрушению тоннелей ХАМАС в Секторе Газа

В ЦАХАЛе отмечают, что террористы оказались в смертельной ловушке.

Инженеры Армии обороны Израиля приступают к широкомасштабной операции по разрушению тоннелей ХАМАСа в районах Сектора Газы. Они перешли под контроль ЦАХАЛа после начала наземного наступления.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на сайт Walla.

Подробности

Отмечается, что саперы используют разные типы роботов и взрывные устройства для разрушения тоннелей, взрыва мин-ловушек, установленных ХАМАСом, и уничтожение террористов.

"Возможно, поначалу им удавалось нас беспокоить, стрелять с выходов в туннелях, но после того, как мы установили контроль над районами, началась инженерная операция", – рассказал старший офицер Южного командования.

Также читайте Путин заключил тайное соглашение с ХАМАСом: на что надеется диктатор

Армейские инженеры намерены разрушить подъезды и туннели. В ЦАХАЛ акцентируют, что палестинские террористы оказались в настоящей ловушке.

"Это станет зоной смерти. Они допустили ошибку, выбрав место, откуда не убежать. Они умрут в туннелях", — убежден военный.

На сегодня уже уничтожено около 100 тоннелей. Пострадавшие от авиаударов не учтены.

Напомним, в нападении на Израиль 7 октября участвовало по меньшей мере три тысячи боевиков ХАМАС. Первоначальные подсчеты составили 1,5-2 тысяч человек.

Читайте также: