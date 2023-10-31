Израиль начал операцию в Газе: что известно о боях в логове палестинских боевиков

В последние дни Израиль активизировался в своем противодействии палестинским и ливанским боевикам. Операция в Газе продолжается и на земле, и в подземных туннелях, а истребители ЦАХАЛа атакуют объекты "Хезболлы".

Агентство Reuters сообщило, что Израиль начал наземную операцию на территории сектора Газы.

ТСН.ua собрали все, что известно о ситуации между боевиками ХАМАС и Армией Израиля.

Наземная операция Израиля в Газе

В понедельник утром, 30 октября, израильские танки добрались до окраин города Газа и перерезали ключевой путь Палестины с севера на юг — Салах аль Дин. Это главная автомагистраль Сектора Газа, соединяющая территорию от КПП Рафах на юге до КПП Эрез на севере. После этого в Газу вошли другие израильские войска.

"За последние сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ нанесли удары по примерно 300 целям, в том числе по противотанковым ракетным и пусковым установкам под шахтами, а также по военным объектам в подземных тоннелях, принадлежащих террористической организации ХАМАС", — говорится в сообщении Reuters .

В ответ боевики нанесли удар по израильтянам противотанковыми ракетами и пулеметным огнем.

Ситуация в Израиле / Фото: Associated Press

Уже на следующий день, 31 октября, Израиль расширил наземную операцию в секторе Газы. Бригады "Аль-Касам", вооруженного крыла ХАМАС, заявили, что столкнулись утром 31 октября с израильскими силами, которые "вторглись на южную ось Газы, (включая) пулеметы, и обстреляли четыре транспортных средства ракетами Аль-Ясин 105". Речь идет о противотанковых ракетах местного производства.

По словам боевиков, они в ответ обстреляли ракетами два израильских танка и бульдозера на северо-западе Газы. В ЦАХАЛе об этих событиях пока молчат.

Бои в туннелях Газы

Во время начала операции против боевиков ХАМАС израильские военные нанесли удар и по подземным ходам, которые широко распространены по территории Сектора. Эти тоннели являются одной из главных целей Израиля, чтобы уничтожить террористическую группировку ХАМАС. В частности известно, что в настоящее время многие взятые ХАМАС заложники содержатся именно в этих подземных ходах.

Ситуация в Израиле / Фото: Associated Press

По информации издания Independent, эти тоннели являются едва ли не самым большим преимуществом боевиков. Сеть тоннелей, построенная группировкой ХАМАС, сильно усложняет ведение боевых действий в городских условиях во время наземной операции Израиля в Газе. В туннелях размещены склады оружия и прочего снаряжения, продовольствия, воды, генераторов энергии, топлива.

Кроме того, боевики ХАМАС знают о ландшафте Газа гораздо больше, чем израильские военные. В них также хранится арсенал оружия, объемы которого израильские солдаты не знают. Это, в частности тысячи беспилотников, пишет издание.

Почему подземные тоннели в Газе опасны для военных Израиля

Боевики ХАМАСа, скорее всего, будут использовать подземные ходы в качестве плацдарма, чтобы осторожно и медленно устраивать засады на израильских солдат, пробирающихся по улицам Газы. Таким образом, израильские солдаты на земле становятся уязвимыми к внезапным атакам боевиков с подземелья. Теперь они начали заходить в некоторые из них в надежде предотвратить такие нападения.

Сейчас в ЦАХАЛ понимают, что уничтожить эту сеть подземных ходов дистанционно невозможно, поэтому блокада района преследует цель, в частности, прекратить поставки топлива в генераторы, которые используются для вентиляции тоннелей Газы.

Ситуация в Израиле / Фото: Associated Press

В целом, ситуацию еще больше усложняет то, что именно под землей боевики ХАМАС удерживают заложников. То есть речь идет не только об общевойсковой, но и специфической антитеррористической операции в замкнутом пространстве с засадами, ловушками и минами.

В то же время, израильская армия еще с 2014 года обучает специальные подразделения для ведения боевых действий в тоннелях. Ее военные проходили подготовку в специально для этого построенных тоннелях на территории Израиля, а также посредством виртуальной реальности. Солдаты обучены работе со спецдатчиками для определения того, что происходит в туннелях. Для получения доступа к ним используют также роботов и обученных собак.

Удары Израиля по боевикам "Хезболлы"

Армия обороны Израиля 31 октября также заявила, что недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане. В частности, речь идет об оружии, постах и объектах, которые использует ливанская группировка.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль опустошит Ливан, если начнется война. Однако пока Хезболла воздерживается от ракетных обстрелов глубоко на территорию Израиля, что может спровоцировать эскалацию.

Ситуация в Израиле / Фото: Associated Press

Столкновения между Израилем и "Хезболлой" в целом остаются ограниченными в узкой полосе, которая проходит вдоль границы, как правило, в пределах трех-четырех километров.

Однако израильские обстрелы в последние дни расширились. Власти Ливана говорят об ударе 28 октября по Джабаль-Сафи, горной местности, расположенной примерно в 25 км от границы.

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