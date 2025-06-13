"Израиль начал войну": верховный лидер Ирана сделал жесткое заявление

Аятолла Али Хаменеи / © Associated Press

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Вечером в пятницу, 13 июня, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль начал войну. При этом он добавил, что осуществить атаку по принципу «нападение и бегство» не удастся без серьезных последствий.

Об этом сообщает Reuters

«Сионистский режим [Израиль] не останется невредимым от последствий своего преступления. Иранская нация должна иметь гарантии, что наш ответ не будет половинчатым», — заявил Хаменеи.

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Жесткое заявление верховного лидера Ирана прозвучало вскоре после того, как, по информации Clash Report, одна из резиденций аятоллы якобы стала объектом воздушного удара.

Во время атаки Израиля в центральной части иранской столицы действительно были активированы системы противовоздушной обороны. Очевидцы зафиксировали следы интенсивного залпового огня в небе над городом, который, вероятно, был направлен на перехват израильских беспилотных летательных аппаратов.

На атаку Израиля Иран уже ответил массированным ударомс применением баллистических ракет и беспилотников. Некоторые из ракет поразили цели в израильской столице Тель-Авиве.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес воздушные удары по Ирану. Атака была направлена на ключевые объекты, связанные с разработкой ядерного оружия в Иране.

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После израильской атаки президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ожидают новые удары, если не будет соглашения, пригрозив, что будет хуже, чем они ожидали.

Тем временем президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяну и осудил действия Израиля, цинично назвав их нарушающими Устав ООН и международное право. При этом хозяин Кремля выступил с неожиданной инициативой выступить посредником в мирном урегулировании «израильско-иранского конфликта»