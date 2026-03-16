Израиль начал вторжение в Ливан

Ливан под атакой / © Associated Press

Реклама

Израильские военные осуществляют операции против опорных пунктов террористической группировки «Хезболла», расположенных на юге Ливана.

Об этом говорится в официальном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Операции предусматривают уничтожение инфраструктуры и ликвидацию действующих в этом районе боевиков.

Реклама

«В последние дни военные 91-й дивизии Армии обороны Израиля начали ограниченные и целенаправленные наземные операции против ключевых опорных пунктов „Хезболлы“ на юге Ливана. Их цель — усиление передовой линии обороны», — говорится в заявлении.

Израиль утром, 28 февраля, приступил к превентивным ударам по объектам в Иране и целям «Хезболлы» на юге Ливана, в то же время по всей стране введено чрезвычайное положение с жесткими ограничениями для гражданского населения. Параллельно военные ЦАХАЛ нанесли удары по инфраструктуре «Хезболла», включая пусковые позиции и подземные шахты, которые использовались для подготовки атак на Израиль.

Накануне стало известно, что Израиль готовит масштабное наступление на Ливан. Целью операции является ликвидация военной инфраструктуры «Хезболлы» и может стать наибольшим вторжением с 2006 года.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что территориальная целостность Ливана должна быть сохранена и предупредил Израиль, что наземное вторжение в эту страну станет «ужасающей ошибкой».

Реклама

По словам министра, Испания осуждает «массированные атаки Израиля на Ливан», а также «со всей решительностью» осуждает удары группировки «Хезболла» в Израиле.

В то же время Альбарес подчеркнул, что «безопасность и стабильность Ливана жизненно важны для всего региона» и призвал Израиль «выполнить свои обязательства в соответствии с международным правом», а «Хезболла» — прекратить нападения на Израиль.