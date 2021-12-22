Израиль начнет прививать граждан четвертой дозой COVID-вакцины: что известно

Таким образом в стране надеются сдержать распространение нового COVID-штамма "Омикрон".

В Израиле во вторник, 21 декабря, анонсировали начало кампании по получению четвертой дозы вакцины против COVID-19 от Pfizer гражданами от 60 лет и медицинскими работниками.

Об этом со ссылкой на израильского премьер-министра Нафтали Бенета сообщает The Jerusalem Post.

Глава правительства Израиля убежден, что соответствующий шаг "поможет преодолеть волну "Омикрона", охватившую мир".

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"Граждане Израиля были первыми в мире, кто получил третью дозу вакцины от COVID-19, и мы продолжаем быть впереди с четвертой дозой", — выразился Бенет, призвав тех, кто отвечает критериям, "пойти и привиться".

В Министерстве здравоохранения страны указали, что желающие смогут сделать четвертую прививку от коронавируса через четыре месяца после получения третьего укола. Кроме того, в ведомстве рекомендовали сократить перерыв между второй и третьей дозами с пяти до трех месяцев.

Соответствующие решения приняли на фоне обнаружения в Израиле более 150 новых случаев заражения "Омикроном" за неделю, а также регистрации самых высоких с октября показателей суточного количества больных коронавирусом.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.