Израиль начнет прививать третьей дозой COVID-вакцины людей старше 40 лет

Приоритет планируют предоставить учителям, людям с инвалидностью и их опекунам, а также беременным женщинам.

Правительство Израиля в четверг, 19 августа, решило предоставить гражданам старше 40 лет возможность привиться третьей дозой вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Haaretz.

Отмечается, что приоритет планируют предоставить учителям, людям с инвалидностью и их опекунам, а также беременным женщинам. В то же время израильтяне, которые переболели коронавирусом, пока не имеют права на ревакцинацию.

В Израиле бустерную дозу препарата от коронавируса вкалывают минимум через пять месяцев после полной вакцинации. 49-летний премьер-министр Нафтали Беннетт уже заявил, что планирует сделать третью инъекцию в пятницу.

Более 1,2 миллиона израильтян получили третью прививку, а около 5,4 миллиона граждан Израиля считаются полностью привитыми от COVID-19.

Как сообщалось, Израиль первым в мире начал делать своим гражданам третью прививку от коронавируса. Приоритет предоставили людям старше 50 лет, медицинским работникам и пациентам с сопутствующими заболеваниями.

Напомним, что Израиль со среды, 18 августа, потребовал от всех граждан старше трех лет справку о COVID-вакцинации или отрицательном результате теста на коронавирус для посещения ресторанов, кафе, музеев, библиотек, тренажерных залов и бассейнов.

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