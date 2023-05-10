Израиль находится под ракетной атакой: работает "Железный купол" (видео)

В частности, воздушная тревога звучит в Тель-Авиве.

Палестина выпустила по территории Израиля днем 10 мая десятки ракет из Сектора Газа, там работает ПВО.

Об этом сообщил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин и соответствующие видео появились в Сети.

"Десятки ракет были выпущены по территории Израиля. Работает Железный купол. Граждан Израиля просят соблюдать распоряжения Службы тыла", – говорится в заявлении.

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Эту ракетную атаку палестинцы устроили в ответ на проводимую Израилем операцию "Щит и Стрела". Так, в ночь на 9 мая израильский ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Исламского джихада" и ликвидировал боевиков высокого ранга в Секторе Газа.

По данным Левина, теперь палестинские боевики выпустили по Израилю десятки ракет, включая центральные города государства. Система ПВО "Железный купол" перехватила по меньшей мере три ракеты над центральными городами страны.

Израиль оказался под ракетной атакой: работает "Железный купол"

Напомним, в центре Иерусалима в конце апреля террорист на авто протаранил толпу во время церемонии в память о погибших солдатах. Пострадали люди. Нападающего на месте застрелил гражданский.

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