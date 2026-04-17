Израиль нанес более 380 ударов по "Хезболле" в сутки: что известно об эскалации в Ливане

Израильские военные самолеты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение 24 часов нанесла удары по более чем 380 целям группировки "Хезболла" на территории южного Ливана.

Об этом сообщили израильские военные .

Под удары попали пусковые установки, штабы, а также места нахождения боевиков. По данным ЦАХАЛа, атаки осуществлялись для поддержки операций сухопутных войск в приграничных районах.

Израильские военные подчеркнули, что находятся в состоянии повышенной боевой готовности и готовы действовать в соответствии с дальнейшими решениями политического руководства.

На фоне происходящего ситуация в регионе остается напряженной. Несмотря на заявления о возможных дипломатических шагах, боевые действия между Израилем и Хезболлой продолжаются, что свидетельствует о дальнейшей эскалации конфликта.

Удары по Ливану

Израиль согласился на перемирие с Ираном, но отказался распространять это решение на Ливан. То есть, Израиль оставляет за собой право продолжать военные действия на этом направлении. Уже 8 апреля Тель-Авив нанес массированный удар по Бейруте. ЦАХАЛ заявил о самой большой атаке и 100 целях за 10 минут.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что США сорвали переговоры еще до старта, ибо не сдержал условия, которые Тегеран определил как основу для урегулирования. Речь идет, в частности, о продолжении атак на Ливан.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Венс назвал «обоснованным недоразумением» реакцию Ирана на удары Израиля по объектам «Хезболлы». Он подчеркнул, что ни Америка, ни Израиль не говорили, что Ливан будет частью соглашения о прекращении огня.