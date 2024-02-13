Израиль нанес массированные удары на юге Газы: десятки жертв, освобождены два заложника — AP

Израиль нанес удары по городу Рафах в Секторе Газы, против чего выступали его западные партнеры.

Израильские силы спасли двух заложников рано утром в понедельник, 12 февраля, штурмуя находившуюся под усиленной охраной квартиру в густонаселенном городе в Секторе Газы, в то время как воздушные удары, нанесенные для прикрытия рейда, убили более 60 палестинцев, в том числе детей.

Об этом пишет Associated Press.

Спасение в Рафахе ненадолго подняло дух израильтян, подавленных судьбой десятков заложников, удерживаемых ХАМАСом. Страна все еще не оправилась от прошлогоднего трансграничного рейда боевиков, с которого началась война.

Ночные бомбардировки принесли разорение в Рафах, где проживает около 1,4 миллиона человек, большинство из которых покинули свои дома в других частях Газы, спасаясь от боевых действий. Кадры Associated Press показали обширную территорию уравненных с землей домов, разорванных палаток и ряды окровавленных тел, принесенных в ближайшие больницы.

В результате наступления Израиля погибли более 28 000 палестинцев на этой территории, более 80% населения были вынуждены покинуть свои дома, что повлекло за собой масштабный гуманитарный кризис.

Более 12 300 палестинских детей и подростков были убиты в ходе конфликта, сообщило 12 февраля Министерство здравоохранения Газы. Среди погибших также около 8400 женщин. Это значит, что дети и подростки составляют около 43% погибших, а женщины и несовершеннолетние вместе – три четверти.

Министерство, не делающее разницы между комбатантами и гражданскими лицами, предоставило эту статистику по запросу AP. Израиль утверждает, что убил около 10 000 боевиков ХАМАСа, но не предоставил доказательств.

По данным израильских властей, во время трансграничного рейда ХАМАС 7 октября погибли примерно 1200 человек, преимущественно гражданских, а 250 человек боевики взяли в плен.

Израиль назвал Рафах последним оплотом ХАМАСа на этой территории и дал понять, что в скором времени может начать наземное наступление на город на южной окраине Сектора Газа.

Израиль заявляет, что около 100 заложников остаются в плену ХАМАС после того, как десятки были освобождены во время перемирия в ноябре. ХАМАС также удерживает останки еще около 30 человек, убитых 7 октября или умерших в плену.

Правительство сделало освобождение заложников главной целью своей войны, наряду с уничтожением военного и управленческого потенциала ХАМАС. Но по мере того, как боевые действия затягиваются, в Израиле появились разногласия по поводу того, как их освободить.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявляет, что постоянное военное давление приведет к освобождению заложников, хотя семьи заложников и многие их сторонники призывают правительство заключить новое соглашение с ХАМАСом.

Драматический рейд

Спикер израильской армии контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что спецназовцы ворвались в квартиру на втором этаже в Рафахе под обстрелом в 1:49 в понедельник, после чего через минуту были нанесены воздушные удары по близлежащим районам. По его словам, боевики ХАМАСа охраняли заложников, а члены спасательной команды прикрывали заложников своими телами, когда разгорелось сражение.

Армия идентифицировала спасенных как 60-летнего Фернандо Симона Мармана и 70-летнего Луиса Хара, похищенных из кибуца Нир Ицхак 7 октября. Они также обладают аргентинским гражданством. Они являются одними из трех заложников, которых удалось спасти; в ноябре была спасена женщина-военнослужащая.

По словам Хагари, спасение, которое базировалось на точных разведывательных данных и планировалось в течение определенного времени, ободрило моральный дух израильтян, но является небольшим шагом на пути к освобождению остальных заложников, которые, как считают, рассеяны и спрятаны в туннелях.

Идан Бегерано, видевший освобожденных заложников в больнице, куда их доставили по воздуху, сказал, что эти двое мужчин были худые и бледные, но хорошо общались и хорошо ориентировались в окружающей среде.

По словам Бегерано, Хар сказал ему об этом сразу, как только увидел его: "У тебя сегодня день рождения". Согласно видео, опубликованному офисом Нетаньяху, мужчины долго и со слезами на глазах обнимались со своими родственниками в больнице.

Fernando Marman and Louis Har, who were rescued last night from Gaza, were reunited with their families at Sheba Medical Center at Tel Hashomer.



Video: IDF Spokesperson pic.twitter.com/w8staKqEQ6 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 12, 2024

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Десятки погибших в результате ударов

Авиаудары были нанесены по переполненному Рафаху посреди ночи, и десятки взрывов можно было услышать около 2 часов ночи. Ашраф аль-Кидра, представитель Министерства здравоохранения, сообщил, что в результате авиаударов погибли по меньшей мере 67 человек, среди которых женщины и дети.

Аль-Кидра сказал, что спасатели все еще разбирают завалы. Журналист Associated Press насчитал не менее 50 тел в больнице Абу Юсеф ан-Наджар в Рафахе.

Мохамед Зогруб, живущий в Рафахе палестинец, рассказал, что видел черный джип, промчавшийся по городу, после чего начались стычки и массированные авиаудары.

"Мы с детьми убегали от авиаударов по всем направлениям", — сказал он, находясь на территории, которая была уравнена с землей в результате бомбежек.

В социальных сетях из кувейтской больницы Рафаха появились видеозаписи, на которых видны мертвые и раненые дети. Эти кадры невозможно было сразу проверить, но они совпадают с сообщениями AP.

Можно было увидеть молодого человека, который нес тело младенца, который, по его словам, был убит во время нападения. Он сказал, что девочка, дочь его соседа, родилась и погибла во время войны.

"Пусть Нетаньяху придет и посмотрит: Это одна из ваших целей?", — сказал он.

Беспокойство относительно Рафаха

Нетаньяху заявил, что введение сухопутных войск в Рафах необходимо для достижения военных целей Израиля. В воскресенье, 11 февраля, Белый дом сообщил, что президент Джо Байден предупредил Нетаньяху, что Израиль не должен проводить там военную операцию без "надежного и осуществленного" плана защиты гражданского населения.

Более половины 2,3-миллионного населения Газы сейчас находится в Рафахе, где сотни тысяч человек живут в обширных палаточных лагерях и переполненных приютах ООН.

Замечания Байдена, сделанные в телефонном разговоре с Нетаньяху, были его наиболее решительными высказываниями по поводу возможной операции.

По словам высокопоставленного представителя американской администрации, значительную часть разговора заняло обсуждение возможности заключения соглашения о прекращении огня. Чиновник сказал, что после недель дипломатических усилий "почти" создана "основа" для соглашения, которое может предусматривать освобождение задерживаемых ХАМАСом заложников в обмен на палестинских заключенных и прекращение боевых действий.

Чиновник, говоривший о переговорах на условиях анонимности, признал, что "пробелы остаются", но отказался предоставить детали. Чиновник сказал, что военное давление на ХАМАС в южном городе Хан-Юнис в течение последних недель помогло приблизить группировку к принятию соглашения.

Офис Нетаньяху отказался комментировать это заявление. Ранее телеканал ХАМАС "Аль-Акса" процитировал неназванного представителя ХАМАС, который заявил, что любое вторжение в Рафах "взорвет" переговоры при посредничестве Соединенных Штатов, Египта и Катара.

Байден и Нетаньяху выступили после того, как два египетских чиновника и западный дипломат заявили, что Египет грозится приостановить мирный договор с Израилем, если войска будут введены в Рафах.

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