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Израиль нанес многочисленные удары по авиабазам на юге Сирии

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Израиль нанес многочисленные удары по авиабазам на юге Сирии

Израиль нанес многочисленные удары по авиабазам на юге Сирии.

На Ближнем Востоке ситуация обостряется.

Израиль нанес многочисленные удары по авиабазам на юге Сирии. Предварительно целями были склады боеприпасов и оружия.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Сообщается об ударах в районах Дараа и Сувейда на юге Сирии, недалеко от израильской границы. Также атакована авиабаза Меззе, вблизи столицы Дамаска.

Напомним, после крушения режима президента Сирии Башара Асада появились сообщения о том, что израильские танки пересекли границу с Сирией со стороны Голанских высот.

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