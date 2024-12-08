Израиль нанес многочисленные удары по авиабазам на юге Сирии. Предварительно целями были склады боеприпасов и оружия.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Сообщается об ударах в районах Дараа и Сувейда на юге Сирии, недалеко от израильской границы. Также атакована авиабаза Меззе, вблизи столицы Дамаска.

Напомним, после крушения режима президента Сирии Башара Асада появились сообщения о том, что израильские танки пересекли границу с Сирией со стороны Голанских высот.

Читайте также: