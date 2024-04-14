Израиль нанес ответный удар: уничтожен завод по производству оружия (видео)

Истребители израильской армии ответили на ночные обстрелы Израиля со стороны проиранской группировки "Хезболла", базирующейся на территории Ливана.

Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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В сообщении говорится, что самолеты ЦАХАЛ нанесли авиаудар по значительному объекту по производству оружия в районе города Наби Чит. Это территория на северо-востоке Ливана, недалеко от города Баальбек, который считается оплотом боевиков "Хезболлы".

Армия обороны Израиля утверждает, что этот удар стал ответом на около 40 ракет, выпущенных "Хезболлой" по северу Израиля во время массированной ночной атаки Ирана.

Израиль уничтожил объект "Хезболлы" по производству оружия в Ливане

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль, выпустив несколько сотен беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Проиранские группировки в Ираке, хуситы в Йемене и "Хезболла" в Ливане дополнили атаку Ирана своими собственными воздушными нападениями на Израиль.

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