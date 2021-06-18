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Израиль нанес ракетные удары по Сектору Газа: что известно

Израиль нанес ракетные удары по Сектору Газа: что известно

Associated Press

Напряженность между Израилем и Сектором Газа возрастает в течение трех последних дней.

Армия обороны Израиля вечером в четверг, 17 июня, нанесла ракетные удары по военным объектам "ХАМАС" в Секторе Газа.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что таким образом израильская сторона ответила на запуск с палестинской территории воздушных шаров со взрывчаткой, которые вызвали около восьми пожаров в районе Шаар-ха-Негев и в региональном совете Эшколь.