Израиль нанес ракетные удары по Сектору Газа: что известно

Напряженность между Израилем и Сектором Газа возрастает в течение трех последних дней.

Армия обороны Израиля вечером в четверг, 17 июня, нанесла ракетные удары по военным объектам "ХАМАС" в Секторе Газа.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что таким образом израильская сторона ответила на запуск с палестинской территории воздушных шаров со взрывчаткой, которые вызвали около восьми пожаров в районе Шаар-ха-Негев и в региональном совете Эшколь.

По предварительным данным, погибших или пострадавших нет. В ЦАХАЛе заявили, что предупредили жителей Газы о том, что планируют атаковать 10 целей "ХАМАСа". Ракеты упали вблизи Бейт-Лахии и Бейт-Хануна.

Напряженность между Израилем и "ХАМАСом" с Исламским джихадом в Секторе Газа возрастает в течение трех последних дней. В частности, 15 июня Израиль впервые с 21 мая выпустил ракеты в сторону военных объектов "ХАМАС" в Хан-Юнисе и Газе.

Как сообщалось, во вторник Армия обороны Израиля развернула систему противоракетной обороны "Железный купол" по всей стране.

Напомним, что в ночь на 21 мая после 11 дней боевых действий началось перемирие между Израилем и радикальным движением "ХАМАС", контролирующим Сектор Газа.

"Самая значительная эскалация боевых действий с 2014 года" привела к гибели по меньшей мере 248 человек, в том числе 66 детей и 39 женщин, в Газе и 12 человек, в том числе двух детей, в Израиле.