Израиль нанес ракетные удары по Сектору Газа после ранения своего пограничника: что известно

Израиль нанес ракетные удары по Сектору Газа после ранения своего пограничника: что известно

Накануне палестинцы тяжело ранили 21-летнего израильского пограничника.

Армия обороны Израиля вечером в субботу, 21 августа, нанесла авиаудары по Сектору Газа после того, как палестинцы тяжело ранили 21-летнего израильского пограничника.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что истребители нацелились на четыре разных объекта по всей Газе, где производили и хранили оружие.

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"Атаки произошли из-за беспорядков на ограждении, а также из-за обстрела пограничного полицейского, — заявили в ЦАХАЛе. - "ХАМАС" продолжает превращать Газу в террористическое государство, эксплуатируя гражданское население".

Армия обороны Израиля пообещала "продолжить отвечать силой на любые террористические атаки "ХАМАС", добавив, что движение "несет ответственность за все, что происходит в Секторе Газа".

По данным СМИ, израильские силовики также усилили систему противоракетной обороны "Железный купол".

По предварительным данным, в результате беспорядков на границе в субботу серьезно пострадал 21-летний сержант Баррель Хадария Шмуэли из города Беэр Яаков. Заметим, что в результате столкновений также получили травмы по меньшей мере четыре десятка палестинцев.

לוחם מג"ב שנפצע אנוש בגבול עזה: סמ"ר בראל חדריה שמואלי, בן 21 מבאר יעקב https://t.co/3MFu49PALm @Itsik_zuarets pic.twitter.com/4RqYPapnfN — כאן חדשות (@kann_news) August 21, 2021

В то же время после полуночи от открытого в сторону израильского самолета пулеметного огня пострадал городок Сдерот, а 16-летний мирный житель получил легкие ранения, когда бежал в бомбоубежище.

תושבים בשדרות טוענים שנפלו בעיר קליעים מירי נ"מ של ארגוני הטרור ברצועה. כוח משטרה במקום. נער כבן 16 נפצע קלות בריצה למרחב מוגן @Itsik_zuarets pic.twitter.com/yfbHK2UXzV — כאן חדשות (@kann_news) August 21, 2021

Напомним, что в ночь на 21 мая после 11 дней боевых действий началось перемирие между Израилем и радикальным движением "ХАМАС", контролирующем Сектор Газа.

"Самая значительная эскалация боевых действий с 2014 года" привела к гибели по меньшей мере 248 человек, в том числе 66 детей и 39 женщин, в Газе и 12 человек, в том числе двух детей, в Израиле.

Новости мира: Израиль нанес удары по Сектору Газа

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