ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1754
Время на прочтение
1 мин

Израиль нанес самый сильный удар по Ливану: что известно

Предварительно Израиль нанес сильнейший удар по Ливану за все время операции.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Израиль в среду, 8 апреля, ударил по Ливану. ЦАХАЛ заявил о самой большой атаке и 100 целях за 10 минут. Над Бейрутом взвился густой дым.

Об этом сообщает Clash Report.

На кадрах столица Ливана Бейрут после массированной израильской атаки.

Удар по Лівану

Что стало целью

Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла наибольший удар по инфраструктуре «Хезболлы» с начала операции «Ревучий лев». Через 10 минут израильские силы поразили около 100 целей.

«Недавно Армия обороны Израиля осуществила широкомасштабную волну ударов, направленных против командных центров и военных объектов Хезболлы в Бейруте, Бекаа и южном Ливане», — говорится в отчете ЦАХАЛа.

Среди пораженных целей были штаб-квартира «Хезболла», военные массивы и центры командования и управления.

Как мы писали ранее, Нетаньяху согласился на предложенное Трампом двухнедельное перемирие с Ираном , но только при условии открытия Ормузского пролива и прекращения атак в регионе. В то же время, Израиль не распространяет это перемирие на Ливан и оставляет за собой право продолжать боевые действия на этом направлении. Инициатива является частью переговоров США и Ирана по деэскалации, которые должны пройти в ближайшее время.

Дата публикации
Количество просмотров
1754
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie