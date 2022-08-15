Израиль нанес серию ракетных ударов рядом с военной базой России в Сирии — Reuters

В воскресенье, 14 августа, Израиль нанес серию ракетных ударов по иранским объектам вблизи главных сирийских баз России на побережье Средиземного моря.

По информации сирийских военных, удары по северо-восточной окраине Дамаска поразили форпосты проиранской группировки "Хезболла".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на региональную разведку и сирийские военные источники.

Офицер сирийской армии в прибрежном регионе Тартус сообщил агентству на условиях анонимности, что иранская база вблизи села Абу-Афса к югу от портового города была обстреляна рядом с противовоздушной обороной и радиолокационной станцией.

Израильские и региональные военные эксперты считают, что последние удары являются частью эскалации конфликта низкой интенсивности, целью которого было замедлить усиление Ирана в Сирии.

Удары были нанесены вблизи единственной средиземноморской базы российского флота в порту Тартус, где пришвартованы российские военные корабли, а главная российская авиабаза "Хмейм" также расположена в соседней провинции Латакия.

Западное СМИ добавляет, за последние годы Израиль нанес сотни ударов по предполагаемым иранским целям, но в большинстве своем избегал ударов по прибрежным провинциям, где сосредоточены основные военные силы России. Между тем российские войска в Сирии регулярно "закрывают глаза на израильские воздушные удары по предполагаемому спонсируемому Ираном развертыванию и передаче оружия".

Напомним, военный эксперт проанализировал, как войска из Сирии могут повлиять на войну в Украине.

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