Израиль нанес удар по аэропорту и окрестностям столицы Сирии: погибли 5 солдат

В ночь на субботу, 17 сентября, Израиль нанес ракетные удары по международному аэропорту Дамаска в Сирии и другим позициям к югу от столицы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Сирии.

В заявлении оборонного ведомства говорится, что сирийская ПВО перехватила атаку и сбила большинство ракет.

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Те снаряды, которые достигли цели, убили пятерых солдат и нанесли материальный ущерб, причинив разрушение.

Пока неизвестно, повлиял ли удар на работу аэропорта.

Израиль усилил удары по сирийским аэропортам, чтобы воспрепятствовать использованию Тегераном воздушных линий для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане, включая исламистскую организацию Хезболла, которую Израиль и США признают террористической.

Тегеран использует авиационный транспорт как более надежный способ перевозки военной техники для своих союзников в Сирии после сбоев в наземных перевозках.

Напомним, ранее Израиль нанес серию ракетных ударов по иранским объектам вблизи главных сирийских баз России на побережье Средиземного моря.

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