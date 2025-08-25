- Дата публикации
- Мир
- 463
- 2 мин
Израиль нанес удар по больнице в Газе: погибли журналисты Al Jazeera и Reuters (фото)
Первая ракета прилетела на четвертый этаж больницы, а через несколько минут вторая попала в здание, когда на место прибыли спасатели.
Пятеро журналистов, среди которых фотограф Al Jazeera Мохаммад Салама, погибли в результате израильского удара по медицинскому комплексу Насер на юге Газы. Всего в результате атаки погибли не менее 20 человек.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, сообщает aljazeera.
По данным ведомства, удар был нанесен в так называемом двойном формате: первая ракета попала в четвертый этаж больницы, а через несколько минут вторая — в тот момент, когда на место прибыли спасатели.
Среди погибших также:
Хуссам аль-Масри, фотокорреспондент агентства Reuters;
Мариам Абу Дака, которая сотрудничала с The Independent Arabic и Associated Press;
Муаз Абу Таха, журналист нескольких местных СМИ;
Ахмед Абу Азиз, журналист сети Quds Feed Network, скончавшийся от полученных ранений.
В заявлении правительственного медиа-офиса Газа говорится, что «журналисты были убиты во время выполнения профессиональных задач».
«Израильская армия нанесла преступный удар по группе репортеров в больнице Насер в Хан-Юнисе», — говорится в заявлении.
Агентство Reuters сообщило, что их прямая трансляция из больницы, которую вел оператор аль-Масри, внезапно оборвалась именно в момент первого удара.
Напомним, в мае Израиль обстрелял группу дипломатов из почти 20 стран и извинился за «неудобства». Ни один из дипломатов, представляющих страны Европейского Союза, Великобританию, Канаду, Китай, Россию и другие страны, тогда не пострадал.