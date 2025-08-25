Израиль нанес удар по больнице в Газе: погибли журналисты Al Jazeera и Reuters (фото)

В результате израильского авиаудара по больнице в Газе погибли 5 журналистов Фото иллюстративное

Пятеро журналистов, среди которых фотограф Al Jazeera Мохаммад Салама, погибли в результате израильского удара по медицинскому комплексу Насер на юге Газы. Всего в результате атаки погибли не менее 20 человек.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, сообщает aljazeera.

По данным ведомства, удар был нанесен в так называемом двойном формате: первая ракета попала в четвертый этаж больницы, а через несколько минут вторая — в тот момент, когда на место прибыли спасатели.

Жертвы погибли на четвертом этаже больницы в результате двойного удара — сначала попала одна ракета, а затем еще одна, когда прибыли спасатели Фото: Аль-Джазира

Среди погибших также:

Хуссам аль-Масри, фотокорреспондент агентства Reuters;

Мариам Абу Дака, которая сотрудничала с The Independent Arabic и Associated Press;

Муаз Абу Таха, журналист нескольких местных СМИ;

Ахмед Абу Азиз, журналист сети Quds Feed Network, скончавшийся от полученных ранений.

В заявлении правительственного медиа-офиса Газа говорится, что «журналисты были убиты во время выполнения профессиональных задач».

«Израильская армия нанесла преступный удар по группе репортеров в больнице Насер в Хан-Юнисе», — говорится в заявлении.

Агентство Reuters сообщило, что их прямая трансляция из больницы, которую вел оператор аль-Масри, внезапно оборвалась именно в момент первого удара.

Напомним, в мае Израиль обстрелял группу дипломатов из почти 20 стран и извинился за «неудобства». Ни один из дипломатов, представляющих страны Европейского Союза, Великобританию, Канаду, Китай, Россию и другие страны, тогда не пострадал.