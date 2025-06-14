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Израиль нанес удар по иранской газовой инфраструктуре: детали (обновлено)
Конфликт между Израилем и Ираном накаляется.
Израиль сегодня, 14 июня, нанес удар по иранской газовой инфраструктуре вблизи Бандар-Аббаса. По словам израильских чиновников, удар имел целью отправить сигнал чиновникам в Тегеране.
Об этом сообщает FoxNews.
По данным Kan News, Израиль намерен атаковать больше иранской инфраструктуры.
В свою очередь, иранские медиа сообщают, что в течение нескольких часов ожидаются удары по Израилю.
«Семьи министров израильского правительства были эвакуированы в секретные места», — сообщает Israeli Channel 13.
Израильский чиновник Kan News сообщил, что после Бушера страна атаковала еще одно иранское газовое месторождение.
"И национальная инфраструктура есть в списке", - добавил он.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес воздушные удары по Ирану. По поступающей информации Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала комбинированный воздушный удар. Основной целью операции является нейтрализация ядерной программы Тегерана и «ответ на длительную агрессивную политику иранского режима по Израилю».
Эта масштабная операция, по словам премьер-министра Беньямина Нетаньяху, направлена на ключевые объекты, связанные с разработкой ядерного оружия в Иране, а также на «устранение иранской угрозы самому существованию Израиля».
В свою очередь, Иран объявил, что будет атаковать в ответ и запустил сотни дронов по Израилю.