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Израиль нанес удар по Минобороны Ирана в Тегеране — поврежден офис оборонных инноваций
Израиль продолжает атаковать Иран.
Израиль атаковал штаб-квартиру Минобороны Ирана в Тегеране, одно из офисных помещений повреждено.
Об этом информирует Полуофициальное иранское информационное агентство Tasnim .
Также пострадала организация оборонных исследований и инноваций при ведомстве.
Как мы писали ранее, по данным Fox News, Израиль 14 июня нанес удар по иранской газовой инфраструктуре вблизи Бандар-Аббаса. По словам израильских чиновников, удар имел целью отправить сигнал чиновникам в Тегеране.