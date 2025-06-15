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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Израиль нанес удар по Минобороны Ирана в Тегеране — поврежден офис оборонных инноваций

Израиль продолжает атаковать Иран.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Израиль атакует Иран

Израиль атакует Иран / © из соцсетей

Израиль атаковал штаб-квартиру Минобороны Ирана в Тегеране, одно из офисных помещений повреждено.

Об этом информирует Полуофициальное иранское информационное агентство Tasnim .

Также пострадала организация оборонных исследований и инноваций при ведомстве.

Как мы писали ранее, по данным Fox News, Израиль 14 июня нанес удар по иранской газовой инфраструктуре вблизи Бандар-Аббаса. По словам израильских чиновников, удар имел целью отправить сигнал чиновникам в Тегеране.

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