Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на зажигательные пули

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на зажигательные пули

Сообщений о жертвах или повреждениях в результате удара пока нет.

Израиль подвергся обстрелу зажигательными пулями со стороны "ХАМАС". В ответ он нанес удар по объектам "ХАМАС" в секторе Газы.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

"В ответ на непрекращающиеся запуски воздушных зажигательных пуль из Газы в Израиль сегодня мы только что нанесли удар по военному комплексу "ХАМАС" и месту запуска ракет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что место запуска ракет размещалось в гражданском районе, что еще раз подчеркивает, насколько "ХАМАС" подвергает опасности палестинских мирных жителей ..

О жертвах или повреждения в результате удара не сообщается.

Напомним, что Центральное командование вооруженных сил США в пятницу, 6 августа, объявило о результатах расследования нападения на нефтяной танкер Mercer Street вблизи Омана, в результате которого погибли два члена экипажа.

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