Израиль нанес удар по подземному комплексу мечети Аль-Ансар, где готовили теракт

В ЦАХАЛ заявили, что под мечетью находился "террористический центр боевиков ХАМАС и „Исламского джихада".
Военные Израиля нанесли удар по подземному комплексу на территории мечети Аль-Ансар в Дженнине на Западном берегу реки Иордан, чтобы предотвратить террористический акт.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.
Как утверждают в ЦАХАЛе, в подземных помещениях под мечетью находился "террористический центр боевиков ХАМАС и „Исламского джихада".
"Они несут ответственность за организацию нескольких террористических атак в последние месяцы и готовились совершить теракт в ближайшее время", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Армии обороны Израиля заявили, что военные обязательно зайдут на территорию сектора Газа, чтобы провести наземную операцию против боевиков террористической группировки ХАМАС.
Кроме того, мы ранее информировали, что Армия обороны Израиля призвала палестинцев на севере сектора Газа немедленно эвакуироваться.
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