Израиль нанес удар по российской авиабазе в Сирии: уничтожен груз иранского оружия для "Хезболлы"

В ночь на четверг, 3 октября, рядом с единственной российской авиабазой в Сирии прозвучала серия сильных взрывов. Вероятно, Израиль авиаударом уничтожил партию оружия, которую переправляли из Ирана для террористов "Хезболлы" через российскую авиабазу Хмеймим.

Об этом пишет BILD.

Свидетели в городе Джебла, в 5 км от которого расположена российская авиабаза, сообщали о мощных взрывах со стороны Хмеймим. Вскоре после взрывов представители "Хезболлы" и сирийские СМИ сообщили, что российскую авиабазу атаковали ВВС Израиля.

Израиль уже много лет наносит авиаудары по объектам на территории Сирии, чтобы разорвать пути поставки оружия террористам в Ливане, но российская военная база впервые стала целью подобной атаки.

"Израильская атака была направлена на склад внутри российской базы Хмеймим. Израиль разбомбил базу через час после прибытия на нее иранского самолета Qeshm Fars Air", — написал журналист оппозиционной сирийской телекомпании Syria TV Абдулла аль-Муса.

В то же время от своего турецкого коллеги издание получило информацию, что иранский самолет прибыл на российскую авиабазу в 10 утра в среду, 2 октября и вылетел снова через семь часов. То есть израильская атака началась, когда иранского самолета уже не было на базе, а доставленный им груз успели сложить для временного хранения.

"Причиной нападений стал груз, который он перевозил под видом гуманитарной помощи для ливанцев", — добавил турецкий источник издания.

Из других источников журналистам стало известно, что груз иранского оружия хранился в 700 метрах от российской военной базы, где и был уничтожен точным ударом израильтян. Источники также сообщили, что система ПВО на российской авиабазе пыталась, но не смогла сбить израильские ракеты.

Напомним, утром четверга, 3 октября, Израиль бомбил центр Бейрута, столицу и самый большой город Ливана. Скорее всего, целью был удар по зданию в центральном районе Бачура возле парламента. В Ливане сообщили, что в результате израильского удара в городе есть погибшие и раненые.

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