Израиль нанес удар по столице Ливана: много погибших и раненых — Reuters

Скорее всего, целью был удар по зданию в центральном районе Бачура возле парламента.

Утром четверга, 3 октября, Израиль бомбил центр Бейрута, столицу и самый большой город Ливана. По меньшей мере шесть человек, семеро получили ранения.

Об этом пишет Reuters.

Также читайте Масштабная атака на Израиль: сотни баллистических ракет и новые угрозы

Израиль заявил, что нанес точный авиаудар по Бейруту. По словам очевидцев, они услышали мощный взрыв.

Издание со ссылкой на источник в службах безопасности сообщает, что целью был удар по зданию в центральном районе Бачура возле парламента.

По словам представителей здравоохранения Ливана, по меньшей мере шесть человек погибли и семь получили ранения.

Накануне армия обороны Израиля призвала жителей ливанских сел, покинувших свои дома, не возвращаться домой к дальнейшим распоряжениям.

Напомним, что на Ближнем Востоке обострилась ситуация. Что известно о ракетном ударе по Израилю и операции в Ливане — читайте ЗДЕСЬ.

Ракетная атака на Израиль! Теракт в Тель-Авиве: среди пострадавших - украинка!

Читайте также:

В результате удара по Харькову горит дом и автомобили