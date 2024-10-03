Израиль нанес удар по столице Ливана: много погибших и раненых — Reuters

Скорее всего, целью был удар по зданию в центральном районе Бачура возле парламента.
Утром четверга, 3 октября, Израиль бомбил центр Бейрута, столицу и самый большой город Ливана. По меньшей мере шесть человек, семеро получили ранения.
Об этом пишет Reuters.
Израиль заявил, что нанес точный авиаудар по Бейруту. По словам очевидцев, они услышали мощный взрыв.
Издание со ссылкой на источник в службах безопасности сообщает, что целью был удар по зданию в центральном районе Бачура возле парламента.
По словам представителей здравоохранения Ливана, по меньшей мере шесть человек погибли и семь получили ранения.
Накануне армия обороны Израиля призвала жителей ливанских сел, покинувших свои дома, не возвращаться домой к дальнейшим распоряжениям.
Напомним, что на Ближнем Востоке обострилась ситуация. Что известно о ракетном ударе по Израилю и операции в Ливане — читайте ЗДЕСЬ.
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