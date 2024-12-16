Израиль нанес удары по объектам в сирийском Тартусе, где расположена российская база

В Тартусе целью ударов стала военная база сил ПВО и состав ракет "земля-земля".

Армия Израиля нанесла серию мощных ударов по военным объектам на территории портового города Тартус в Сирии, где находится военная база, которой пользовалась РФ.

Об этом информирует The Times of Israel.

Сообщается, что войска Израиля также нанесли удары по целям в сирийской провинции Латакия.

Сирийский военный обозреватель назвал эти удары самыми мощными за десять лет — с 2012-го.

Источники в Сирии сообщают, что в Тартусе целью ударов стала военная база сил ПВО и состав ракет "земля-земля".

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль получил возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Кроме того, мы ранее информировали, что Нетаньяху отдал приказ израильской армии захватить буферную зону в Сирии.

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