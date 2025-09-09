- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 1 мин
Израиль нанес удары по столице Катара: какая цель поражена
В катарской Дохе раздалось более 10 мощных взрывов.
В Дохе, столице Катара, 9 сентября прогремели взрывы. Израиль нанес удары по городу.
Об этом сообщают израильские СМИ.
Предварительно лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя был главной целью израильского нападения.
Да, ЦАХАЛ ударил по высшему руководству террористической организации ХАМАС. Ожидаем детали.
Впоследствии СМИ Катара со ссылкой на ведущий источник в ХАМАСе сообщили , что делегация руководства группировки во главе с Халилом Аль-Хайя выжила.
Ранее Израиль уничтожил 15-этажное здание.
В пятницу, 5 сентября, Армия обороны Израиля ударила ракетами по небоскребу Муштаха в городе Газа. Кадры обрушения 15-этажного здания появились в Сети. По данным израильской стороны, его использовала группировка ХАМАС.
Ранее министр обороны Израиля Израэль Кац ранее намекал на предстоящие операции в городе. Там подчеркнули: активность ЦАХАЛа будет расти, «пока убийцы и насильники ХАМАС не примут условия Израиля о прекращении войны».