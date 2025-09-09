Израиль нанес удары по столице Катара: какая цель поражена

Взрывы в Катаре

В Дохе, столице Катара, 9 сентября прогремели взрывы. Израиль нанес удары по городу.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Предварительно лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя был главной целью израильского нападения.

Израиль ударил по руководству ХАМАС в Дохе (Катар)

Да, ЦАХАЛ ударил по высшему руководству террористической организации ХАМАС. Ожидаем детали.

Впоследствии СМИ Катара со ссылкой на ведущий источник в ХАМАСе сообщили , что делегация руководства группировки во главе с Халилом Аль-Хайя выжила.

Ранее Израиль уничтожил 15-этажное здание.

В пятницу, 5 сентября, Армия обороны Израиля ударила ракетами по небоскребу Муштаха в городе Газа. Кадры обрушения 15-этажного здания появились в Сети. По данным израильской стороны, его использовала группировка ХАМАС.

Ранее министр обороны Израиля Израэль Кац ранее намекал на предстоящие операции в городе. Там подчеркнули: активность ЦАХАЛа будет расти, «пока убийцы и насильники ХАМАС не примут условия Израиля о прекращении войны».